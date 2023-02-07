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【土耳其地震】寒冷天氣加雨勢難搜救 多國派員救災

環球社會熱點 18:00 2023/02/07

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土耳其與鄰國敘利亞周一（6日）爆發大地震，世衛組織（WHO）曾警告死亡數字或超過兩萬人。多國派員赴土耳其協助搜救，但寒冷天氣加上雨勢都令搜救難度大增。

【土耳其地震】敘利亞醫生指 死傷者多為兒童

【土耳其地震】敘利亞孕婦困瓦礫 誕下男嬰後離世（有片） 【下一頁】

土耳其應災部門周二（7日）發表聲明，透露救援人員從超過4,700座被毀建築物，救出近8,000民眾。

當地兩日以來餘震不斷，但部分地區的救援人員仍一直徒手挖掘廢墟，希望把握黃金救援時間加緊搜索生還者。

但嚴寒天氣加上雨勢嚴重阻礙救援隊工作。土耳其南部和敘利亞北部部分地區下雨，周二降陣雪。

首次地震爆發地區加濟安泰普省（Gaziantep）日間氣溫介乎攝氏4至6度左右，但一夜間或驟降至零下7度，靠近山區的城鎮及村莊氣溫或低至零下15度。

仍困於瓦礫的生還者，可能未等及救援就因低溫症或凍傷離世。再加上地震切斷電力和暖氣供應，獲救災民也要捱凍。

土耳其城市奧斯曼尼耶（Osmaniye）也是災區，因地震斷電。有家庭憂慮餘震會引發建築物再倒塌，冒著嚴寒在街頭露營。每當餘震發生時，這家人就會移動至街頭中央較空曠位置暫避。

【土耳其地震】敘利亞孕婦困瓦礫 誕下男嬰後離世（有片） 【下一頁】

土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdogan）透露地震發生後，有45國相繼支援。

美國白宮國家安全委員會發言人柯比（John Kirby）指，美國正部署兩隊規模79人的城市搜救隊，國防部等部門也正與土耳其政府協調搜救行動。

歐盟宣布動員救援隊，派遣來自保加利亞、克羅地亞、捷克、法國、希臘、匈牙利、馬耳他、等國的救援人員前往土耳其，涉及最少13個成員國。

英國宣布派出一隊由76名搜救專家組成的救援隊，帶同救援犬和物資到當地支援。中國宣布首批將向土耳其提供4,000萬元人民幣緊急援助，並派遣重型城市救援隊和醫療隊到當地。

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責任編輯：鄭錦玲

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