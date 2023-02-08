【字節跳動】美團半日跌7%創逾兩個月低　抖音否認推全國外賣服務　稱仍在試點當中、無具體時間表

▲ 【字節跳動】抖音否認推全國外賣服務 稱仍在試點當中、無具體時間表

字節跳動旗下抖音力拓社交平台以外業務，繼電商後，最新計劃進軍外賣業務。有內媒今早爆出，抖音將於3月1日上線全國外賣服務，目前已在北京、上海、成都三地進行內測。 其後有報道引述抖音生活服務相關負責人回應，「團購配送」項目目前仍在北京、上海、成都試點當中，近期已開放該三城的商家自助入駐，後續將視試點情況，考慮逐步拓展試點城市，目前無具體時間表。

然而，若日後成事，將成直接競爭對手的美團 （03690） 今日曾跌約9.4%低見148.3元，創逾兩個月低，半日跌7%，報152.3元。成交額已達108.3億元，超出昨日全日成交額，並港股成交額首位。

另外，字節跳動招聘官網正在招聘外賣營運部門人員，包括外賣商品高級運營經理、外賣行業解決方案運營、餐飲直播達人運營高級經理等相關職位。

報道提到，抖音近期也加強了配送服務履約能力， 2022年12月，達達（美：DADA）、順豐同城 （0 9699） 、閃送相繼宣布與抖音生活服務達成合作，為餐飲商家提供同城配送解決方案，而抖音北京本地頁面，提供外賣到家業務的商家已經開始提供商家自配業務。

相關文章：

【抖音TikTok】字節跳動據報揭員工濫用權限 不當獲取TikTok 用戶數據

【TikTok抖音】TikTok據報擴大與甲骨文的合作 並將應用程式用戶數據儲存於美國新部門