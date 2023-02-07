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【字節跳動】抖音否認推全國外賣服務　稱仍在試點當中、無具體時間表

股市 17:40 2023/02/07

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【字節跳動】抖音否認推全國外賣服務　稱仍在試點當中、無具體時間表

字節跳動旗下抖音力拓社交平台以外業務，繼電商後，最新計劃進軍外賣業務。有內媒今早爆出，抖音將於3月1日上線全國外賣服務，目前已在北京、上海、成都三地進行內測。

其後有報道引述抖音生活服務相關負責人回應，「團購配送」項目目前仍在北京、上海、成都試點當中，近期已開放該三城的商家自助入駐，後續將視試點情況，考慮逐步拓展試點城市，目前無具體時間表。

另外，字節跳動招聘官網正在招聘外賣營運部門人員，包括外賣商品高級運營經理、外賣行業解決方案運營、餐飲直播達人運營高級經理等相關職位。

報道提到，抖音近期也加強了配送服務履約能力， 2022年12月，達達（美：DADA）、順豐同城 （09699） 、閃送相繼宣布與抖音生活服務達成合作，為餐飲商家提供同城配送解決方案，而抖音北京本地頁面，提供外賣到家業務的商家已經開始提供商家自配業務。

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編輯：李哲毅

港股 美股 順豐同城（09699） 字節跳動 抖音 達達（美：DADA）
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