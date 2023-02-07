多年前賣樓落車變租客　有感長遠買比租划算　718萬再上車

中港全面通關，樓市交投氣氛好轉。中原地產陳家富說，屯門翠林花園D座高層3室，實用面積747平方呎，三房套間隔，裝修企理，享河景，去年6月開價768萬元，多番減價後，新近減至718萬元獲承接，實用呎價約9,612元。

陳家富指，買家為中年人士，之前擁有自置物業，多年前已沽貨獲利離場，由業主變租客，由於有感長遠計始終是買比租划算，加上近月樓價已明顯回落，故此再次上車。

資料顯示，原業主於2018年7月以738萬元購入單位，持貨4年多，現帳面蝕約20萬元。

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