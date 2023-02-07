  • 22°C
香港時間 : 2023207日 (週二) 18:41
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

多年前賣樓落車變租客　有感長遠買比租划算　718萬再上車

股樓投資 17:53 2023/02/07

分享：

分享：

中港全面通關，樓市交投氣氛好轉。中原地產陳家富說，屯門翠林花園D座高層3室，實用面積747平方呎，三房套間隔，裝修企理，享河景，去年6月開價768萬元，多番減價後，新近減至718萬元獲承接，實用呎價約9,612元。 

陳家富指，買家為中年人士，之前擁有自置物業，多年前已沽貨獲利離場，由業主變租客，由於有感長遠計始終是買比租划算，加上近月樓價已明顯回落，故此再次上車。 

資料顯示，原業主於2018年7月以738萬元購入單位，持貨4年多，現帳面蝕約20萬元。 

同場加映【有相睇】覺得上水發展漸趨成熟 3000萬購天巒洋房中長綫投資【下一頁

    點擊圖片放大
    +5
    +4

同場加映 【青姐話】回吐？嘔吐？

青姐話
【青姐話】回吐？嘔吐？

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 黃卓賢

翠林花園 中原地產 屯門 二手市場 私人屋苑

上一篇文章

【大行報告】大和：免稅合約談判處上風 上調北京首都機場至「優於大市」

下一篇文章

慈父慈母怕遲買會貴　即斥518萬購沙田第一城予愛兒
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【商湯20】商湯隨港府出訪中東 傳與沙特2企業簽訂合作備忘錄 股價逆市逾6％
【商湯20】商湯隨港府出訪中東 傳與沙特2企業簽訂合作備忘錄 股價逆市逾6％
【情人節禮物】Hello Kitty花+Little Twin Stars咕𠱸 2款情人節信物登陸7-Eleven 入內文睇換購方式
【情人節禮物】Hello Kitty花+Little Twin Stars咕𠱸 2款情人節信物登陸7-Eleven 入內文睇換購方式
【全面通關】中銀香港調查：近8成港人計劃通關後到內地　46%人考慮於大灣區置業
【全面通關】中銀香港調查：近8成港人計劃通關後到內地　46%人考慮於大灣區置業
【著數優惠】麥當勞「去麥記lor？」活動空前成功　即日起加碼再送5萬張美食換領券
【著數優惠】麥當勞「去麥記lor？」活動空前成功　即日起加碼再送5萬張美食換領券
【青姐話】回吐？嘔吐？
【青姐話】回吐？嘔吐？
【換身份證】所有舊款身份證皆可換證　逾期未換者可被罰款5000元
【換身份證】所有舊款身份證皆可換證　逾期未換者可被罰款5000元
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款