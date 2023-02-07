【吉利175】吉利1月銷售10.5萬輛 跌29% 純電車銷量按年跌32%

吉利汽車（00175）公布1月份銷售數據，總銷量為10.3萬輛，按年下跌29%，主要受春節假期提前影響；而純電動車銷量1.04萬輛，按年下跌32%。

吉利股價今日（7日）12.08元，下跌0.7%，成交額3,940萬元。

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按品牌劃分，「吉利」1月份銷量8.7萬輛，跌29%；「領克」銷量1.1萬輛，跌40%；「極氪」銷量3,116輛，跌12%；「睿藍」銷量2,015輛，升20%。

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同月，集團「領克」品牌汽車實現以訂閱模式向歐洲市場的訂閱客戶交付1,663部汽車。

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記者：李兆明