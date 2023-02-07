▲ 【解構│內房危機】摩通料更多一二線城市放寬限購令 內房股3月或出現新一輪復甦、看好7隻股份

武漢周一宣布放寬買房限購令，容許家庭購置第二套房，摩根大通認為，武漢為少有放寬限購令的二線城市，預期更多一或二線城市會跟隨放寬。摩通指，與部分內房商洽談，大部分預期銷售仍較預期為佳，睇樓的人數有改善，而且預期未來會有較大的反彈，反映市場情緒轉好，因此該行相信，內房銷售按年跌幅會由1月份的30%至40%，收窄到2月份的20%。

市場憧憬兩會或有進一步放寬政策

內房股上周回吐8%，表現跑輸大市，摩通相信，這與整體市場獲利回吐、行業未有進一步放寬消息及預期將會有一系列盈警消息有關，影響市場投資情緒，若短線未有強大的催化劑，內房或會維持弱勢一段時間。

不過，摩通表示，步入3月，內房股或會出現新一輪復甦，因市場憧憬兩會或有進一步放寬政策，以及內房銷售改善。

市場需時消化碧桂園服務去年盈利弱於預期的消息

摩通建議買入中海外 （00688） 、華潤置地 （01109） 、華潤萬象生活 （01209） 、保利物業 （06049） 及中海物業 （02669） 等國企。若以目前估值計，中海外及保利物業的潛在上升空間最大。

至於「撈底」的高啤打值交易，看好碧桂園服務 （06098） 及新城控股 （01030） ，但市場短線或需時消化碧桂園服務去年盈利弱於預期的消息，而新城控股早前已發盈警，意味疲弱盈利的預期已反映。

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編輯：陳韻妍