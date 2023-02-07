慈父慈母怕遲買會貴　即斥518萬購沙田第一城予愛兒

中港通關後，大市氣氛有好轉。中原地產黎宗雄說，沙田第一城47座高層H室，實用面積304平方呎，原則兩房，現改為一房間隔，二月初放盤叫價約530萬元，日前議價後以518萬元易手，實用呎價約17,039元。

據了解，新買家為一對廿四孝父母，見單位價錢合理，有靚裝修，怕遲買會貴，即入市單位予兒子自住。

資料顯示，原業主於2010年以186萬元購入單位，持貨13年，現賬面獲利約332萬元離場，物業期內升值約178%。

同場加映【有相睇】覺得上水發展漸趨成熟 3000萬購天巒洋房中長綫投資【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

同場加映 【青姐話】回吐？嘔吐？

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機