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Kanye West神隱多時不斷拖 累前律師辭職不果

環球社會熱點 08:05 2023/02/08

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黑人饒舌歌手Kanye West（現稱Ye）發表反猶太言論後，各方紛紛和他立即終止合作關係。Kanye West與前律師卻始終「糾纏不清」，因為後者一直未能聯絡Kanye West，辭職一事變相耗時數月。涉事律師行指出，Kanye West此前一直迴避對話，並更改電話號碼。

Kanye West舊愛自認住蝸居 大方曬極凌亂香閨 【下一頁】

Kanye West去年秋天時因發表反猶太言論，Adidas等多間公司和他終止合作關係。其代表律師行Greenberg Traurig LLP亦希望停止合作關係。惟律師行其後數月都未能與Kanye West聯絡，通知對方已方選擇不再代表他處理法律事務。

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外媒《Billboard》引用法律文件指，Kanye West期間數個月內一直避免和律師接觸，並更改電話號碼。律師行一度考慮在洛杉磯報紙上落廣告，吸引Kanye West注意。最終律師行在1月27日時找到Kanye West，告知對方決定。律師行同時透露，他們是與Kanye West毫無聯繫的地方發現對方。

Kim Kardashian受訪落淚 認與前夫共育4兒好困難 【下一頁】

Kanye West自去年10月起，就陷入一系列的訴訟個案。Greenberg Traurig LLP近期曾協助他處理音樂版權、工人集體訴訟等案件。律師行此前曾多次詢問相關法官，能否停止代表Kanye West並退出案件。

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責任編輯：李俊儀

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