【券商點睇】料上季業績符預期 嗶哩嗶哩今年業績受三因素驅動

浙商證券表示，料嗶哩嗶哩（ 09626）去年第四季業績總體符合預期，預計2022至2024各年收入為219億、284億及352億元人民幣。展望今年，該行認為B站業績主要受廣告需求恢復下帶來的收入與毛利彈性，以及降本增效帶來的效益所驅動。該行予其目標價239元，維持「買入」評級。

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該行預計，公司去年第四季廣告業務收入16億，基本符合預期，同比增速趨緩，主要由於去年同期高基數及疫情影響在該季持續，廣告主投放需求仍較弱。展望今年，隨著整體廣告市場需求復蘇疊加Story模式貢獻的增量廣告位，認為B站廣告業務有望實現較大增長彈性。

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該行亦觀察到，今年以來消費及服務業明顯恢復，1月製造業PMI指數為50.1%，服務業商務活動指數為54%。國家稅務總局增值稅發票數據亦顯示，今 年農曆新年假期，全國消費相關行業銷售收入同比增長12.2%。同時農曆新年期間遊戲買量市場表現較好，預計今年首季B站消費、遊戲等品類廣告將有所反彈。

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撰文：鄭昊彤