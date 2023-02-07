【鋁業股】 俄烏戰爭一周年 據報美國加大施壓力道 最快本周對俄鋁業徵200%關稅

據《彭博》報道，俄烏戰爭即將一周年，美國為加大向俄羅斯施壓，計劃最快於本周對俄羅斯鋁徵收200%關税。俄鋁（00486）首當其衝，股價逆市下跌，曾低見3.98元，跌近2%，收報4元，跌1.5%。其他中資鋁股則應聲反彈，中國鋁業（02600）升5.3%，報4.21元；中國宏橋（01378）升1.1%，報8.57元。

同場加映﹕【青姐話】回吐？嘔吐？

報道引述知情人士指，美國已經花幾個月，擬定這個計畫，但美國總統拜登（Joe Biden）尚未正式批准有關舉措，因政府內部一直擔心此舉將連帶損害航天及汽車等美國工業。

【中國中免 1880】 中國中免去年少賺近5成 高盛料股價短期承壓 股價創逾一個月低【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

事實上，俄羅斯是繼中國之後，世界第二大鋁生產國，而鋁同時是美國市場的重要材料來源，大部分用來生產增值產品，涉及的行業由建築業以至汽車業。過去俄羅斯供應的鋁材佔美國進口總量10%左右，近年進口量已明顯下降，目前俄羅斯供應的鋁只佔3%。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：郭秀慧