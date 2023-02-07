  • 24°C
香港時間 : 2023207日 (週二) 17:37
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【鋁業股】 俄烏戰爭一周年 據報美國加大施壓力道 最快本周對俄鋁業徵200%關稅

股樓投資 17:07 2023/02/07

分享：

分享：

據《彭博》報道，俄烏戰爭即將一周年，美國為加大向俄羅斯施壓，計劃最快於本周對俄羅斯鋁徵收200%關税。俄鋁（00486）首當其衝，股價逆市下跌，曾低見3.98元，跌近2%，收報4元，跌1.5%。其他中資鋁股則應聲反彈，中國鋁業（02600）升5.3%，報4.21元；中國宏橋（01378）升1.1%，報8.57元。

同場加映﹕【青姐話】回吐？嘔吐？

青姐話
【青姐話】回吐？嘔吐？

報道引述知情人士指，美國已經花幾個月，擬定這個計畫，但美國總統拜登（Joe Biden）尚未正式批准有關舉措，因政府內部一直擔心此舉將連帶損害航天及汽車等美國工業。

【中國中免 1880】 中國中免去年少賺近5成 高盛料股價短期承壓 股價創逾一個月低【見下頁

    點擊圖片放大
    +5
    +4

事實上，俄羅斯是繼中國之後，世界第二大鋁生產國，而鋁同時是美國市場的重要材料來源，大部分用來生產增值產品，涉及的行業由建築業以至汽車業。過去俄羅斯供應的鋁材佔美國進口總量10%左右，近年進口量已明顯下降，目前俄羅斯供應的鋁只佔3%。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：郭秀慧

開啟hket App，閱讀全文
港股 汽車 戰爭 拜登 中國鋁業（02600） 中國宏橋（01378） 俄鋁（00486）

上一篇文章

【油價預測】高盛：料油價今年重上100美元 3桶油股價升最多2.2%

下一篇文章

納米樓有價有市　青薈224呎一房戶460萬易手　7年帳賺逾60萬
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【著數優惠】麥當勞「去麥記lor？」活動空前成功　即日起加碼再送5萬張美食換領券
【著數優惠】麥當勞「去麥記lor？」活動空前成功　即日起加碼再送5萬張美食換領券
【商湯20】商湯隨港府出訪中東 傳與沙特2企業簽訂合作備忘錄 股價逆市逾6％
【商湯20】商湯隨港府出訪中東 傳與沙特2企業簽訂合作備忘錄 股價逆市逾6％
【全面通關】中銀香港調查：近8成港人計劃通關後到內地　46%人考慮於大灣區置業
【全面通關】中銀香港調查：近8成港人計劃通關後到內地　46%人考慮於大灣區置業
【情人節禮物】Hello Kitty花+Little Twin Stars咕𠱸 2款情人節信物登陸7-Eleven 入內文睇換購方式
【情人節禮物】Hello Kitty花+Little Twin Stars咕𠱸 2款情人節信物登陸7-Eleven 入內文睇換購方式
【換身份證】所有舊款身份證皆可換證　逾期未換者可被罰款5000元
【換身份證】所有舊款身份證皆可換證　逾期未換者可被罰款5000元
【青姐話】回吐？嘔吐？
【青姐話】回吐？嘔吐？
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款