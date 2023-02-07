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【瀏覽器戰爭？】Google被揭秘密開發iOS瀏覽器　稱僅實驗性、未能上架

科技 17:03 2023/02/07

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有外媒發現，Google已秘密開發測試新的iOS瀏覽器，或待蘋果撤銷瀏覽器限制時，可搶佔先機。

蘋果（Apple）針對iOS和iPadOS上瀏覽器的限制，向來是Google等競爭對手和應用程式開發者的一大難處，且存有壟斷爭議。鑑於國際反壟斷監管愈趨嚴苛，有外媒發現，Google已秘密開發測試新的iOS瀏覽器，或待蘋果撤銷瀏覽器限制時，可搶佔先機。

【加密詐騙】CryptoRom繞過蘋果安全協定　利用交友App誘使進行加密投資

據外媒《The Register》報道，Google的Chromium開發人員正在開發一款用於iOS的網絡瀏覽器，並將使用Google的Blink引擎。Google聲稱，該應用程式只是屬實驗性質，「目的是了解iOS某方面的性能」。

由於現時蘋果規定，在iOS和iPadOS上的瀏覽器應用程式，都必須使用其WebKit引擎，包括現時Google的Chrome iOS版本。因此，Google表示，使用Blink引擎的iOS瀏覽器，無法通過蘋果的應用程式審查和上架。目前「用戶無法使用它，我們將繼續遵守蘋果的政策。」

軟件工程師組織Open Web Advocacy認為，Google此舉是花錢投資在一項「可能無法接觸到用戶的項目，但這個時機卻非常重要」。因為隨著歐盟對反壟斷的監管愈來愈嚴謹，最快明生效的歐洲數碼市場法，將逼使蘋果允許 在iPhone和iPad中，使用第三方應用程式商店，並有可能改變現時必須使用WebKit引擎的限制。「這必將使Safari團隊、iOS用戶、網絡開發人員和任何在網絡上開展業務的人受益。」

【迎戰ChatGPT】Googel AI大會2月8日舉行　CEO親認將推出AI搜尋機械人

【TikTok爭議】涉國家安全風險　美議員要求Google、Apple下架TikTok

責任編輯：殷凱怡

全新Samsung Galaxy S23系列已正式登場，本報記者早前也搶先上手實試，想了解更多這款新手機，即看記者實測：

 

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