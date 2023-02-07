【土耳其地震】敘利亞醫生指 死傷者多為兒童

土耳其與鄰國敘利亞的大地震，已造成超過4,800人遇難。敘利亞災區有醫生表示，當地接受的死傷者大多為兒童，而極寒冷天氣也加大救援隊搜索生還者的難度。

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敘利亞美國醫學會（Syrian American Medical Society）醫生薩勒奧姆（Osama Sallom），於敘利亞的Bab Al Hawa醫院工作。

這間醫院於地震後接收了超過400名傷者，並報告有50多人死亡。薩勒奧姆表示，大多數死傷者均為地震後被困於瓦礫後受凍或流血的兒童。

救援隊已通宵於廢墟加緊搜索生還者，但由於氣溫跌至最低零下2度，也增加搜索難度。

薩勒奧姆表示，每小時接待的患者愈來愈多，所有病房床位都已住滿。部分患者要睡在地板上，患者主要為婦孺，醫院走廊也擠滿人。

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當地每隔5分鐘就會發生非常強烈的餘震，醫院嚴重欠缺人手和醫療設備。但邊境已全面關閉，院方無法安排患者轉往土耳其接受治療。

薩勒奧姆也表示，大量傷者入院帶來龐大醫療用品和藥物需求，這些物資預計數小時内就會耗盡，憂慮會因此錯失搶救人命的時機。

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責任編輯：鄭錦玲