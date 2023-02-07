▲ 【吉利175】吉利微型電動車熊貓mini正式內地上市 對撼「國民神車」五菱宏光MINIEV 售價最平3.99萬人幣（多圖）

微型電動車成為內地車廠新戰場，吉利汽車 （00175） 旗下吉利熊貓mini正式上市，據報新車共推出四款車型，官方指導售價區間為3.99萬至5.39萬元（人民幣，下同）。

市場估計，吉利冀以熊貓mini對撼「國民神車」五菱宏光汽車 （00305） 宏光MINI EV系列，兩者外型及規格類近。

熊貓mini定位為雙門四座微型電動車，車長寬高分別為3065、1522、1610毫米，軸距2015毫米提供「竹竹青」、「滾滾白」和「噗噗粉」三種車色供消費者選擇。

吉利熊貓mini 攻微型電動車

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兩續航版本 68分鐘即完全充電

熊貓mini擁有120公里和200公里兩種續航里程版本，搭載單電機驅動電機，提供9.61kwh和17.03kwh兩種容量規格的磷酸鐵鋰電池。官方簡介指，熊貓mini在25℃常溫下從30%到80%的充電僅需半小時，完全充滿需68分鐘。

熊貓mini車內配備9.2英寸的條幅式液晶儀表搭配8英寸的懸浮式中控屏。配置方面，新車擁有手機App遠程控制功能，可通過吉利車主App登錄，進行手機遠程解鎖、遠程尋車、車況查詢、遠程開啟空調和解鎖後備廂等功能。

「國民神車」五菱宏光MINI EV系列

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五菱宏光2022 MINI EV則分為120公里和170公里，提供9.2kwh和13.4kwh動力電池容量，售價最低3.28萬元。

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編輯：李哲毅