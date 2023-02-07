納米樓有價有市　青薈224呎一房戶460萬易手　7年帳賺逾60萬

中港全面通關，買家入市信心增強，近期交投氣氛明顯升溫。美聯物業邵偉信說，長沙灣青薈高層B室，實用面積224平方呎，一房間隔，日前獲用家以460萬元承接，實用呎價約20,535元。

資料顯示，原業主於2015年10月以399.8萬元購入上述單位，持貨超過7年，現帳面獲利60.2萬元，單位期內升值約15%。

邵偉信透露，青薈周邊生活配套齊全，距離港鐵長沙灣站僅數分鐘步程，加上單位實用面積僅由約220呎起，吸引部分資金有限的上車客留意。

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