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【土耳其地震】建築如「鬆餅」倒塌 專家指舊樓抗震不足（有片）

環球社會熱點 17:30 2023/02/07

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土耳其發生大地震後，網上流傳眾多建築物倒塌的畫面。有專家指出，最受地震影響的土耳其地區有大量脆弱舊建築，抗震力與近年落成的建築無法比擬。敘利亞建築則受長年內戰等因素影響，導致在今次地震中倒塌。

【土耳其地震】震源較淺 餘震或持續 【下一頁】

美國地質調查局（USGS）結構工程師賈爾沃（Kishor Jaiswal）表示，地震重災區內有大量陳舊且脆弱的老建築物。賈爾沃指土耳其南部多為舊式高危建築，抗震能力與在最大城市伊斯坦布爾等地建成﹑按照現代地震標準興建成的新建築物無法相比。

土耳其官員指出，數以千計建築在今次大地震中倒塌。賈爾沃稱不少建築出現上層如垂直斷裂的「鬆餅式倒塌」（pancake collapses），反映當地建築物無法吸震。賈爾沃亦指出，敘利亞長年內戰加上建築快速興建，可能使眾多建築有高危倒塌風險。

    點擊圖片放大
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【土耳其地震】敘利亞孕婦困瓦礫 誕下男嬰後離世（有片） 【下一頁】

倫敦大學學院（University College London）災難及健康專家克爾曼（Ilan Kelman）則坦言，當如此巨大地震發生在大量建築未獲妥善維護的地區，今次震後可怕災情應是意料之內。

英國地質勘查研究所（British Geological Survey）地震學家塞古（Margarita Segou）亦指出，以往多數強烈地震發生在海底，今次卻是陸地強震，因此破壞力驚人。加上今次震央鄰近人口稠密地區，造成更嚴重破壞。

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責任編輯：吳漢培

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