【土耳其地震】建築如「鬆餅」倒塌 專家指舊樓抗震不足（有片）

土耳其發生大地震後,網上流傳眾多建築物倒塌的畫面。有專家指出,最受地震影響的土耳其地區有大量脆弱舊建築,抗震力與近年落成的建築無法比擬。敘利亞建築則受長年內戰等因素影響,導致在今次地震中倒塌。

美國地質調查局(USGS)結構工程師賈爾沃(Kishor Jaiswal)表示,地震重災區內有大量陳舊且脆弱的老建築物。賈爾沃指土耳其南部多為舊式高危建築,抗震能力與在最大城市伊斯坦布爾等地建成﹑按照現代地震標準興建成的新建築物無法相比。

土耳其官員指出,數以千計建築在今次大地震中倒塌。賈爾沃稱不少建築出現上層如垂直斷裂的「鬆餅式倒塌」(pancake collapses),反映當地建築物無法吸震。賈爾沃亦指出,敘利亞長年內戰加上建築快速興建,可能使眾多建築有高危倒塌風險。

