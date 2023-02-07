【香港人才】保聯：香港保險業空缺率逾10%

▲ 圖左至右：保聯副主席李紫蘭、保聯主席黃子遜、保聯行政總監劉佩玲

3年疫情下不少海外、本地專才外流，保聯行政總監劉佩玲表示，撇除保險中介人，目前保險業空缺率達10%至20%，較以往僅數個百分比緊張，精算、財務、資訊科技為重災區。劉佩玲解釋，保險相關專業技術在國際間通用，港人移民、國際人才不願來港都令招聘難度增加。

保聯主席黃子遜補充，隨香港放寬出入境和防疫限制，以至港府推出「高端人才通行證」計劃，行業陸續能吸收不同地區人才重投香港行業，保聯旗下智庫也提出多項措施，吸引和培養人才，「好多年輕人誤解保險業只有銷售中介，未熟悉精算、理賠師等專業，以為自己不喜歡推銷就不適合行業」。據保聯資料，目前香港保險代理人人數約12萬，而後勤人員亦有約3萬職位。

香港與內地本周起全面通關，黃子遜料，壽險生意量回升需要過程，而產險市場主要視乎香港本土市場需求，發展海外業務需要有更多人才和企業地區總部設於香港，才能令企業在香港買入保險。

港府去年底提出保險業藍圖後，諮詢市場加設保單保障，劉佩玲表示，正與會員、港府溝通，並指出該會早於2008年金融海嘯後已提出設立保單保障來保護投資者，然而過去十多年行業面對風險為本資本框架（RBC）、國際會計準則IFRS、保監局成立等監管提升，險企出事機率低了，落實保單保障機制作用未必與太大。

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