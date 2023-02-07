【比亞迪 1211】 比亞迪擬在歐洲自建廠房 冀擁穩固銷售及經銷網絡

早前傳出計劃接手福特汽車（Ford）德國廠房的比亞迪（01211），集團執行副總裁李柯接受外媒訪問時表示，現階段未有留意個別公司的設備，正考慮在歐洲建立自己的工廠。這意味相對接手福特一間在德國的工廠，比亞迪更傾向於自己建廠。股價收報245.4元，跌0.2%，成交額13.6億元。

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李柯表示，目前仍處於研究階段，未有建立廠房的目標地區，但公司正在進行可行性調查，尋求最好的設廠方案。他指出，公司希望在歐洲擁有穩固的銷售及經銷商網絡，以及服務中心，確保消費者對品牌有信心。

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記者：郭秀慧