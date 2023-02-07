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【加密貨幣】報告指北韓去年竊6.3億美元加密貨幣 創下歷史新高記錄

環球政經 18:03 2023/02/07

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根據外媒披露的一份聯合國報告指出，北韓在2022年一共盜取價值6.3億美元（約49億元）的加密貨幣資產，金額為有紀錄以來最大。另外報告亦指出北韓的黑客技術愈來愈複雜，未來外界要追查被盜資產的流向將會更加困難。

【大行報告】料收入增長面臨挑戰 滙豐下調百度目標價至161.2元【下一頁

【青姐話】回吐？嘔吐？

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報告指根據南韓政府估計，與平壤政府有連繫的黑客在去年盜取了相當於6.3億美元（約49億元）的虛擬資產，而有網絡安全公司就估計北韓透過網絡犯罪獲得價值超過10億美元（約78億元）的加密貨幣，雖然近月虛擬資產價值大幅波動，但以上兩項資料均為破紀錄的數字。有專家估計北韓大部分黑客活動都是由人民軍總參謀部偵察總局控制的組織進行。除了盜取加密貨幣資產外，北韓黑客亦有針對外國航天及國防公司竊取對北韓武器計劃有用的情報。

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外媒指該份由獨立觀察員編寫的報告上周五提交給聯合國安理會，預計本月稍後時間至下月初發表。

錦繡花園洋房1380萬售　33年前僅37萬入市【下一頁

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撰文：鄭日棱

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聯合國 虛擬貨幣 北韓

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