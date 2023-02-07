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【美股業績】英國石油2022年盈利錄277億美元　再創新紀錄　5月初前回購27.5億美元

股市 16:25 2023/02/07

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【美股業績】英國石油2022年盈利錄277億美元　再創新紀錄　5月初前回購27.5億美元

石油巨企英國石油（美：BP）公佈，2022年基本重置成本利潤達到277億美元，按年增1.2倍，略高預期的276億美元，成功打破2008年創下的263億美元紀錄。英國石油宣布進一步回購27.5億美元，預計5月初公佈2023年首季度業績之前完成，同時提高股息約10%至每股6.61美分。

BP行政總裁Bernard Looney稱，集團正有紀律地投資能源轉型，包括此前收購美國可再生天然氣（RNG） 生產商Archaea Energy（美：LFG），另外憑藉上游工廠可靠性，現時達至16年以來最低的生產成本，有助產生強勁的回報並減少債務。

Looney宣佈，2030年前向能源轉型再投資高達80億美元，以及針對石油和天然氣投資高達 80 億美元以支持能源安全及負擔能力。英國石油公司表示，第四季度淨債務為214億美元，較2021年同期的306 億美元有所下降。

石油公司2022年收獲巨額盈利，但也引發提高稅收的呼聲。英國競爭對手殼牌（美：SHEL）上周公佈調整後獲利近400億美元，刷新歷來最高紀錄。美國石油巨頭埃克森美孚（Exxon Mobil，美：XOM）公佈 2022年利潤560億美元，打破行業記錄；雪佛龍（美：CVX）去年利潤亦達到創紀錄365億美元。

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記者：李哲毅

美股 英國石油（美：BP） 雪佛龍（Chevron，美：CVX） 埃克森美孚（Exxon Mobil，美：XOM）
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