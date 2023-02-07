  • 24°C
香港時間 : 2023207日 (週二) 17:36
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【油價預測】高盛：料油價今年重上100美元 3桶油股價升最多2.2%

股樓投資 17:20 2023/02/07

分享：

分享：

踏入2023年國際油價走勢穩定，高盛發表最新報告指，全球油價供應未有提升，若中國原油需求上升，將刺激油價向上，該行預期倫敦期油今年將重上每桶100美元之上。

3桶油股價今日表現向好，當中中海油（00883）收報11.4元，升2.2%；中石油（00857）收報4.1元，升0.7%；中石化（00386）收報4.15元，升1%。

延伸閱讀：【2023年部署】聚焦通關及通脹  兔年值留意的10大收息股【見下頁

    點擊圖片放大
    +17
    +16
  •                  
  •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

同場加映：【青姐話】回吐？嘔吐？

青姐話
【青姐話】回吐？嘔吐？

報告指，俄烏戰爭令全球石油供應減少，而產油國對開採石油的資本開支未有相應增加，開始出現求過於供的現象，而中國經濟今年有望復甦，一旦對石油需求增加，將刺激油價顯著上升。

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：李兆明

開啟hket App，閱讀全文
中國石油化工股份（00386） 中國石油股份（00857） 中國海洋石油（00883） 中國 石油 大行報告 港股

上一篇文章

【券商點睇】料上季業績符預期 嗶哩嗶哩今年業績受三因素驅動

下一篇文章

【鋁業股】 俄烏戰爭一周年 據報美國加大施壓力道 最快本周對俄鋁業徵200%關稅
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【著數優惠】麥當勞「去麥記lor？」活動空前成功　即日起加碼再送5萬張美食換領券
【著數優惠】麥當勞「去麥記lor？」活動空前成功　即日起加碼再送5萬張美食換領券
【商湯20】商湯隨港府出訪中東 傳與沙特2企業簽訂合作備忘錄 股價逆市逾6％
【商湯20】商湯隨港府出訪中東 傳與沙特2企業簽訂合作備忘錄 股價逆市逾6％
【全面通關】中銀香港調查：近8成港人計劃通關後到內地　46%人考慮於大灣區置業
【全面通關】中銀香港調查：近8成港人計劃通關後到內地　46%人考慮於大灣區置業
【情人節禮物】Hello Kitty花+Little Twin Stars咕𠱸 2款情人節信物登陸7-Eleven 入內文睇換購方式
【情人節禮物】Hello Kitty花+Little Twin Stars咕𠱸 2款情人節信物登陸7-Eleven 入內文睇換購方式
【換身份證】所有舊款身份證皆可換證　逾期未換者可被罰款5000元
【換身份證】所有舊款身份證皆可換證　逾期未換者可被罰款5000元
【青姐話】回吐？嘔吐？
【青姐話】回吐？嘔吐？
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款