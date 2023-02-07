【油價預測】高盛：料油價今年重上100美元 3桶油股價升最多2.2%

踏入2023年國際油價走勢穩定，高盛發表最新報告指，全球油價供應未有提升，若中國原油需求上升，將刺激油價向上，該行預期倫敦期油今年將重上每桶100美元之上。

3桶油股價今日表現向好，當中中海油（00883）收報11.4元，升2.2%；中石油（00857）收報4.1元，升0.7%；中石化（00386）收報4.15元，升1%。

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報告指，俄烏戰爭令全球石油供應減少，而產油國對開採石油的資本開支未有相應增加，開始出現求過於供的現象，而中國經濟今年有望復甦，一旦對石油需求增加，將刺激油價顯著上升。

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記者：李兆明