【阿里巴巴9988】阿里旗下電商平台Daraz裁員11%　以面對艱難市場環境

▲ 【阿里巴巴9988】阿里旗下電商平台Daraz裁員11%

阿里巴巴 （09988） 旗下巴基斯坦最大電商平台Daraz計劃裁員11%，以應對當前的市場現狀。該集團在巴基斯坦、孟加拉、斯里蘭卡和尼泊爾開展業務。

Daraz的首席執行官Bjarke Mikkelsen發公開信表示，目前正面對艱難的市場環境，包括歐洲的戰爭、供應鏈嚴重中斷、通脹飆升、稅收增加以及其市場上重要政府補貼的取消。裁員是為了讓公司為目前市場做好準備，並確保公司能夠長期繁榮發展。

Daraz是巴基斯坦最大的電商零售平台，2012年成立於巴基斯坦，2018年被中國巨頭阿里巴巴收購，其平台上有10萬家巴基斯坦中小企業。公司在2021年擁有5億客戶，1萬名員工。過去兩年，該公司在巴基斯坦和孟加拉投資了1億美元。

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編輯：姚卓然