【ESG】冠軍ESG基金去年吸資逾百億 專家拆解逆市熱賣玄機

▲ 標榜多元資產的ESG基金突圍跑出。

受去年環球央行收水及急進加息的雙重打擊，近年大熱的ESG（環境、社會及管冶）零售基金也受累，據晨星的最新統計，本港逾百隻零售ESG基金中，普遍出現走資，截至去年底的淨流出額逾20億美元（折合逾157億港元）；相比2021年淨吸資逾454億美元（相當於逾3500億港元），吸金力大不如前。

不過，市面仍有逆市奇葩，晨星回應本報查詢指，去年吸資最勁的5隻ESG基金，總共吸金逾42.9億美元（或335億港元）；可惜難扭轉整體市况的走資局面。而排榜首是貝萊德全球基金——ESG多元資產C類美元基金，淨流入額26.65億美元（相當於約208億港元），佔5強吸金額逾六成。

熱捧基金分散投資 回報跑贏大市

緊隨其後是施羅德環球基金系列環球持續增長美元基金，第3大受捧產品是安聯全球永續發展A配息類美元基金，接着是摩根基金新興市場可持續發展股票基金美元類，法巴可持續多元資產平衡基金也打入熱賣五甲榜。

專家拆解上述5大ESG基金突圍跑出的玄機，凱基亞洲投資策略部主管溫傑回應本報查詢指， 去年飽受俄烏戰爭、央行進取加息及內地疫情管控等3面夾擊，累股債大跌，正好是長線投資入市的好時機。市面5隻吸金力最強的ESG基金，皆採分散風險策略，並未押注單一國家或集中個別行業，當中有兩隻基金涉足全球股債的多元資產基金，另外兩隻產品是環球股票基金。摩根新興市場基金則偏重中台及印度等亞洲地區，區內經濟增長偏高，故此前景不錯。

專家籲分階段吸納ESG基金5強

談及冠軍產品、貝萊德ESG多元資產基金 （C美元對沖類別），溫傑表示，去年其總回報跌13.5%；同期標普500指數及彭博全球整合總報酬指數分別跌18.2%及16.3%，可見基金表現跑贏指數，輸少當贏。放眼較長線，過去3年及5年其總回報分別是8.8%及22.2%。值得留意的是，這基金的基礎貨幣是歐元，而熱賣產品屬美元對沖類別，遂受惠美元去年走強。再者，基金早前調整策略，成為一隻非衍生產品基金，相信吸引更多較保守的投資者捧場。

惟溫傑提醒，環球經濟衰退風險上升，盈利或有下調空間。不過，聯儲局放緩加息步伐，美元及孳息率回落，令新興市場資金外流的速度下降，相信可抵銷部份不利消息。正因好淡因素交錯，投資者可趁眼下大市回調，考慮分段入市低吸上述5隻ESG基金，採取每月定額投資，冀減波動。

相關文章：【ESG】ESG基金花款多 專家睇好中港亞洲可持續股票

【ESG】投資ESG基金 享1.6萬元現金回贈

貼身追蹤股價變化、重要消息、賺蝕成績，更易作出投資判斷 ｜ 立即免費下載使用 【按此】

特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪