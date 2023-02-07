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【iMoney GIFTaway】送Flexiseq（舒力適）Sport關節潤滑凝膠 (50g) 30盒

理財智慧 18:02 2023/02/07

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今個星期日就喺年度體育界盛事 - 渣打馬拉松2023！熱愛做運動嘅你，又有無參與其中呢？人所皆知做運動對健康有莫大好處，但關節長期勞動容易產生不同問題。除了關節退化外，運動創傷和長期勞損等都會引致痛楚。當面對痛症，我地又可以點護理？

 

德國製造的【舒力適Sport 關節潤滑凝膠】透過從軟骨表面形成潤滑保護膜，舒緩痛楚保護關節，安全可靠，質量保證！配方不含任何藥物成分，其Sequessome納米小囊能迅速滲入皮膚直達受損關節，在其軟骨表面上積聚，形成可抵抗摩擦的潤滑保護膜保護關節，從而舒緩痛楚並修復受損關節，有別於一般口服止痛藥物。免除藥物副作用，更安全可靠，適合長期使用。臨床醫學證實持續每天早晚使用，能有效舒緩關節痛楚及減低關節僵硬程度，效果顯著。

 

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1) Like/讚好」 iMoney 智富雜誌

2) 相關帖子的 Comment Tag 3位朋友；

3) Like/讚好」及「Share/分享」此帖（請於分享時將帖子設定為公開以便查核）；

4) 登入 https://bit.ly/3jCb5u1 回答簡單問題及填妥參加表格

 

截止日期﹕202329日（下午2時正）

 

^圖片只供參考

^如未完成所有遊戲步驟，將喪失得獎資格。

^個別得獎者將於活動截止日期後7個工作天內收到得獎通知。

^是次禮品將以順豐到付方式送出。

^iMoney 智富雜誌保留一切更改此活動之權利，恕不另行通知及保留最終決定權。

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