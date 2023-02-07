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【富力2777】富力地產據報拖欠稅款逾1000萬元人幣
股市 16:08 2023/02/07
富力地產 （02777） 擬拖欠稅款。據內媒引述據企查查APP數據顯示，近日廣州富力地產股份有限公司新增欠稅公告，當前新發生的欠稅金額約1174.21萬元（人民幣，下同），欠稅餘額1753.33萬元，欠稅稅種包括土地增值稅、城市維護建設稅、城鎮土地使用稅、增值稅、房產稅等。
據企查查顯示，廣州富力地產成立於1994年8月，法定代表人為李思廉，註冊資本37.52億元，經營範圍含房地產開發經營；房地產諮詢服務；場地租賃等。
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