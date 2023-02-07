  • 24°C
香港時間 : 2023207日 (週二) 16:57
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 電子書書架

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【富力2777】富力地產據報拖欠稅款逾1000萬元人幣

股市 16:08 2023/02/07

分享：

分享：

富力地產據報拖欠稅款逾1000萬元人幣

富力地產 （02777） 擬拖欠稅款。據內媒引述據企查查APP數據顯示，近日廣州富力地產股份有限公司新增欠稅公告，當前新發生的欠稅金額約1174.21萬元（人民幣，下同），欠稅餘額1753.33萬元，欠稅稅種包括土地增值稅、城市維護建設稅、城鎮土地使用稅、增值稅、房產稅等。

據企查查顯示，廣州富力地產成立於1994年8月，法定代表人為李思廉，註冊資本37.52億元，經營範圍含房地產開發經營；房地產諮詢服務；場地租賃等。

更多內房股消息，可留意【內房危機】專頁

【開市追揸沽】全面通關後市點走？ 百度回調現吸納時機？

開市追揸沽
【開市追揸沽】全面通關後市點走？ 百度回調現吸納時機？

相關文章：

【內房危機】中國奧園6.8億售珠海舊改項目6成股權　延遲近月披露因「買賣人員確診」

【富力2777】富力半日跌14%、創始人張力被控提供回扣遭通緝　富力：無提供任何保釋保證金、將採法律行動（第二版）

【內房危機】富力回購倫敦地產項目Vauxhall轉售予基金Flow Capital　「富力女婿」劉根森疑任買方投資經理董事

富力地產（02777） 港股 李思廉
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換$500 電子產品禮品卡

立即領取

上一篇文章

【港股市況】百度大升15%　ATM個別走、阿里巴巴升逾1%　恒指全日升76點（不斷更新）

下一篇文章

【MPF】GUM：1月強積金基金指數創歷來最佳開局、人均回報1.47萬　大中華股票表現最優
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【美股期貨】儲局主席鮑威爾發表講話前　道指期貨升30點、納指期貨升0.2%（不斷更新）
【美股期貨】儲局主席鮑威爾發表講話前　道指期貨升30點、納指期貨升0.2%（不斷更新）
【港股市況】百度大升15%　ATM個別走、阿里巴巴升逾1%　恒指全日升76點（不斷更新）
【港股市況】百度大升15%　ATM個別走、阿里巴巴升逾1%　恒指全日升76點（不斷更新）
【恒生指數】恒指出現「終極黃金交叉」　上次表現如何？
【恒生指數】恒指出現「終極黃金交叉」　上次表現如何？
【恒指夜期+ADR】中美角力有望降溫　夜期收市倒升17點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】中美角力有望降溫　夜期收市倒升17點（不斷更新）
【ChatGPT】Google發布AI聊天機械人Bard　迎戰ChatGPT　股價跌近2%
【ChatGPT】Google發布AI聊天機械人Bard　迎戰ChatGPT　股價跌近2%
【百度9888】百度3月公測中國版ChatGPT「文心一言」　股價彈18%破頂
【百度9888】百度3月公測中國版ChatGPT「文心一言」　股價彈18%破頂
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款