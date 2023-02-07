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【MPF】GUM：1月強積金基金指數創歷來最佳開局、人均回報1.47萬　大中華股票表現最優

股市 16:02 2023/02/07

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【MPF】GUＭ：1月強積金基金指數創歷來最佳開局、人均回報1.47萬　大中華股票表現最優

受惠中港全面通關，美國聯儲局加息步伐有望減緩等因素，強積金（MPF）1月份表現理想。GUM指，1月強積金基金指數創下自成立以來的最佳開局，全部基金指數高收，1月份強積金各類回報表現理想，單月回報已收復去年全年負回報逾四成，而大中華股票基金更升11.1%，香港股票基金升10.5%，香港股票（指數追蹤）基金亦升10.3%。

截至1月31日，GUM強積金綜合指數升6.4%，報232點，扭轉去年全年跌15%的頹勢。2023年1月強積金每人平均回報14,709元。 

GUM對第一季強積金回報表現偏向樂觀

1月份三大主要指數連續3個月上升，股票基金指數升8.6%，報316點；混合資產基金指數升6.4%；固定收益基金指數升1.3%。

GUM策略及分析師雲天輝指，強積金回報表現自去年11月起開始反彈，綜合指數至今共回升近18%，隨中港全面通關，消費氣氛將持續改善；美國通脹持續降溫及加息步伐有望放緩，將令消費需求復甦，GUM對第一季強積金回報表現偏向樂觀，全年雙位數回彈有望。

GUM認為，1月份強積金回報已達6%，已達到合理長期的年平均回報5%至7%，若成員臨近退休，可以考慮鎖定部份利潤並降低風險部位。

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編輯：陳韻妍

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