【網店物流小幫手@iM網欄】電商新趨勢2023 創造消費者獨特體驗

全球各地疫情緩和，實體店業務紛紛重啟，不少企業加速融合綫上綫下業務，以OMO模式為客戶提供更完善的購物體驗。根據美國市場研究公司eMarketer預測，2023年全球電商銷售額將會增長至6.3萬億美元，而全球20.8%的零售收入將來自電商市場。預測今年電子商貿將有進一步發展，網店企業可考慮在以下4大重點加強顧客體驗，以迎合消費者愈來愈高的網購要求。

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短片行銷體驗

據英國知名行銷影片製作公司Wyzowl的訪問研究，有達73%受訪者表示喜歡透過觀看短片來了解企業的產品和服務內容，只有11%選擇閱讀文字或瀏覽網頁，可見短片對消費者的吸引程度。現時流行的短片發布形式，包括Instagram Reels、YouTube Shorts、TikTok等，而一般短片的長度在60秒內。網店可透過短片突顯產品好處，再加上配樂、特效動畫和文字等，讓消費者更容易了解產品的特色，並於影片結尾擺放網店連結，方便消費者直接購買。

綠色網購體驗

近年越來越多消費者響應綠色網購，希望能在網購同時，也為保護地球出一分力。根據Statista的調查，近半消費者網購時偏好選擇使用環保包裝物料的網店，可見着力推行環保的網店，能為品牌形象加分，吸引更多顧客。網店使用綠色包裝時，可參考以下4個原則：（1）Reduce包裝減量化；（2）Reuse重複使用；（3）Recycle易於回收再生；（4）Degradable採用可降解的包裝物料。坊間的網店物流公司開始引入更多的環保包裝選擇，與網店共同努力推動綠色網購。

智能客服體驗

隨着電商市場發展成熟，網購消費者對客戶服務質素有着更高的要求，包括期望網店網站提供24小時運作並具備AI技術的聊天機器人（Chatbot），可供隨時隨地查詢及獲得準確的產品建議等。根據美國軟件公司Intercom調查發現，聊天機器人功能可為網店生意額提升67%。網店在網站新增或優化Chatbot功能後，能加強網購的互動性，更有效率地回應客人需要，提高購買轉換率。

智慧網店物流體驗

網購消費者對物流配送要求亦愈來愈高。據市場研究機構Kantar於2022年在香港所做的調查，有66%被訪中小企認為現時顧客期望購物後能即日/即時送遞貨物，亦有8成中小企認為顧客愈來愈重視能夠實時追蹤貨物，以及掌握整個送貨流程。因此，網店物流面對着更快捷準確的配送挑戰，網店店主可與可靠的網店物流夥伴合作，配備智慧物流系統、自動化倉庫設備、完善物流網絡，以及專業新零售物流經驗等，讓品牌體驗優質的網店物流配送。

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作者_葉翠玲簡介

e+Solutions運用多年電商物流經驗，為初創、中小企業提供嶄新的一站式網店物流服務（包括存倉、管理存貨、執貨包裝及安排快遞），協助網店快速成長。在此分享最貼地的物流資訊和庫存管理技巧，解決所有網店店主的物流疑難。

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