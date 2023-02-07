【跑呀跑，跑咗去邊？@iM網欄】對得住自己 零放棄念頭 KFC 60小時內完成四徑挑戰

早前農曆新年相信不少跑手一直不斷追蹤香港四徑挑戰 (HK4TUC) 的網站，看看一眾參加者三日三夜的挑戰如何，過程亦實在精彩萬分。豐山跑跑會創辦人張祺豐 (Kevin / KFC) 最終以59小時30分完成四徑挑戰，成為60小時內的完成者之一。

▲ 經過59小時30分的「旅程」，KFC終可到梅窩碼頭親吻郵筒，完成挑戰。（圖片來源：Lucien Chan facebook page）

KFC接受訪問時表示有完賽後有滿足感，覺得開心和興奮，因為達標，他又指苦練五個月無白費，其實幾年前已經想參加四徑，但一直未有勇氣，在學生鼓勵之下，加上表姐Rhoda亦曾經完成四徑，所以他認為四徑非能人所不能的事情。

要報名參加四徑並不容易，因為要列出自己參加比賽的原因，並得到四徑挑戰創辦人Andre Blumberg批准才能參與。KFC指可能本身已與Andre互相認識， Andre也知道他跑山超過10年，所以成為首批獲批准參與四徑的參加者。

▲ KFC完成四徑挑戰後接受香檳「洗禮」祝賀。（圖片來源：Shirley Hung）

四徑是KFC玩山賽以來最長的挑戰，他指對上一次超長距離比賽已經是2013年，參與為期五日的撒哈拉沙漠馬拉松 (Marathon des Sables) 250公里賽事，但由於該賽事每天可以休息，所以性質不同。至於曾參加一次過的最長山賽，僅為100公里的法國UTMB CCC及早幾個月TransLantau飛越大嶼 (按：KFC以約17小時完成TransLantau，排名組別第2，全場第11)。因此在四徑之前，KFC心想是覺得能夠達到60小時的目標，因為賽前已分析過自己不同的數據表現，但始終未曾參與過這麼長距離的挑戰，所以也不太肯定，在賽前接受媒體訪問時，也說希望能夠完成而已。

於賽事前三天，四徑臨時改為黃昏起步而非早上，KFC坦言是最大挑戰，因為要連續三晚不能睡「捱眼瞓」，年三十的日間時間他也睡不著，早上八九時已經醒了等起步。

KFC指四徑過程中雙腳一直沒有太大問題，沒有出現抽筋情況，但亦拗柴過約兩三次，包括因天雨落雞公山時泥路太滑所致，以及一直有足底筋膜炎的痛楚情況。年初一天氣太熱，KFC在挑戰衛奕信徑去到太和時買了可樂及檸檬味汽水急急就喝下去，但由於汽水太凍太多氣，出現反胃感覺，而這狀況維持兩小時以上，影響表現。KFC後來到獅子亭士多，估不到初一的晚上仍然有營業，大為感動，形容「魚蛋救咗我！」 ，之後一直表現不錯，直至過了太古站上小馬山及渣甸山，才要與睡魔繼續搏鬥。

KFC指睡魔會令自己腳步放慢，直線亦行不到。與其他參加者一樣，走幾條引水道路段都感到十分難捱，反而在鳳凰徑引水道能衝到一段，但去到鳳凰徑水口附近，由於天黑錯過了正確路線的路口位而走錯路，跑多了2-3公里，後來自己亦知道走錯而折返，來回大約跑多6公里約20分鐘左右。

問到近60小時的挑戰中有沒有放棄的念頭，KFC很堅定地說：「無！」他說過程雖然辛苦及疲倦，多麼想倒頭就睡，但完全沒有想過放棄，除非出現嚴重受傷，否則放棄就「交代不到」，難以和自己、跑會及身邊的人交代。

▲ KFC 的豐山跑一眾學生到終點支持，十分團結。（圖片來源：Lucien Chan facebook page）

至於會否想挑戰更佳時間參與多一次四徑比賽，KFC指因為已經達到目標做到「完成者」，用了很多時間及心力，坦言應該不會再參與了。

要挑戰四徑，KFC認為要有很大的決心才能去做，他指自己參加最明確的原因，是希望將跑會及自己的教練水平提升至另一個層次，自己在教班時亦能將今次挑戰的體驗與學生分享。KFC建議日後希望挑戰四徑的參加者最重要是累績攀升里數，這比實際跑步里數更重要，高峰期每星期里數約100-150公里已經足夠，但建議每星期累積攀升要約3,000-4,000米，亦可以透過 「4 in 4」的方式，即連續四天走香港四大路徑作為練習。

除了搞跑會教班外，正職為公司負責財務的KFC基本上是用盡空餘時間訓練。在屯門工業邨上班的他，每天午飯時間跑步，有時為了訓練就連飯都不吃，每天由工業邨跑去屯門碼頭來回，大約8-9公里左右，或者上青山山頂再落山，上山約35分鐘（!!），落山10多分鐘，剛好50分鐘，全程約5-6公里，而這個習慣維持兩年以上，報了四徑之後，即使下雨亦繼續上山。

▲ KFC 差不多每天都會用盡空餘時間訓練。（圖片來源：KFC facebook page）

一星期教三班的KFC，另外兩晚會跑7-10公里的輕鬆跑 (easy run)，若有比賽，就會在教班時與最快的學生一起在間歇跑鬥衝，所以每天跑量約17-20公里，每個周末就會抽大半日跑山， 連同星期六大約30-40公里的長課，一星期跑量大約100公里左右。

▲ KFC感謝太太的支持及對小朋友的照顧，讓自己放心備戰四徑挑戰。（圖片來源：Lucien Chan facebook page）

KFC指美中不足是今次備戰沒有進行過120公里或以上的訓練，始終要照顧小朋友，加上工作而久缺時間，所以寓賽於練，過去兩三個月參加包括飛越大嶼、越嶺、黃金百里及雷利等山賽。在挑戰四徑前，KFC特別和跑友一起來回孖崗22次，用了6小時45分完成4,424m 、即約珠穆朗碼峰一半的攀升高度，並以此成績報名參與珠峰挑戰，為目前最快的香港紀錄。

▲ 在半程珠峰虛擬挑戰，KFC暫時是最快完成的香港跑手。（圖片來源：Everesting網站）

香港馬拉松還有僅僅數天，多年來KFC曾參與十多次，並曾多次sub3躋身千金先生行列，個人馬拉松最佳時間為2013年的2小時56分，2018年則因起步較後，剛巧以3小時0分0秒衝線而未能成為千金先生。然而下星期舉行的香港馬拉松，他就未能角逐萬金先生殊榮， KFC表示因為二女在去年剛出世，所以沒有報名參加。

KFC過去十多年來以路跑為主，2008年因公司贊助毅行先生KK （陳國強）的毅行隊伍Cosmoboys，所以一直跟他們一起操，並自2010年開始與KK一起參加毅行賽事，奪得多次組別冠軍殊榮，展開跑山之路，最快一次是2014年毅行比賽，KFC與KK等人一起以13小時20多分完成。

除跑步之外，KFC還有參與籃球及游泳運動，中學至大學時更是籃球校隊，現時籃球間中也有打，游泳則較少，KFC廿多歲時曾參加游泳及跑步的兩鐵比賽，亦拿過不少獎項。至於未來賽事，KFC正考慮報名參加四月田總的世界錦標賽選拔賽，十月會與跑會同學一齊報名參與韓國濟州 Trans Jeju（環濟州島越野賽）。

最後說笑問到KFC喜歡吃KFC快餐嗎？他不諱言很喜歡，四徑挑戰前一天才吃過，更經常吃蘑菇雞飯！小弟幾天後就要跑香港馬拉松，都是時候吃多些飯加碳了。（非廣告）

作者_Clayton Lauw（劉茸）簡介: 跑齡10多年的傳訊公關，跑咗20個馬拉松，辛苦跑來志在食，所以易肥難瘦，每次增磅都係跑步的推動力，2020年5月有幸成為虛擬跑步比賽「Runner’s World HK V-Run 2020」男子公開組冠軍

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