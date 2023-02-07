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錦繡花園洋房1380萬售　33年前僅37萬入市　

股樓投資 16:57 2023/02/07

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中原地產羅偉蓮表示，隨著通關復常，近日大市氣氛回升，不少買家把握機會入市，二手成交增加。元朗錦繡花園荔枝南路單號屋，實用面積1,036平方呎，連約1,172平方呎花園，放盤時開價約1,490萬元，日前議價後減價110萬元以1,380萬元沽出，實用平均呎價13,320元。

中原羅偉蓮指，新買家為同區用家，鍾情單位位置方便，業主提供合理議價空間，即入市單位自用。據了解，原業主於1990年以37萬元買入上址，持貨約33年，是次沽出單位帳面獲利約1,343萬元離場，單位升值約36倍。

 

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撰文 : 蔡子俊

元朗 錦綉花園 中原地產 二手市場 私人屋苑

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