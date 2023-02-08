【小老闆生意經@iM網欄】中港全面通關 零售市道逐步復甦

踏入兔年，筆者在此先恭祝各位讀者新年進步、財運亨通、身體健康。連續多天的農曆新年假期已過去，今年的農曆新年前終於等到中港通關的好消息。可是中港通關對本地餐飲業、零售業及旅遊業是否真的有很大的刺激作用？

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餐飲業生意暢旺 重現疫情前熱鬧氣氛

先看本地餐飲業，受惠本地的防疫措施放寬，現在出入公共場所都不需要掃安心出行，加上政府已取消宴會人數限制，故此，自然家家戶戶聚首一堂外出吃飯團年或是開年。回看農曆新年假期期間，很多食肆生意暢旺，一些著名的餐廳、酒樓不訂位根本沒法入內進食。今年新年各大食肆可謂已重現疫情前的熱鬧氣氛。

香港餐飲聯業協會會長黃家和接受傳媒訪問時表示，今年農曆新年假期的生意額比以往3年同期好，生意已接近疫情前九成水平，預計除夕晚至年初四本地食肆的總生意額高達17億元。但他指出，全面復常仍有障礙，就是人手短缺的問題，期望政府有條件地允許飲食業輸入外勞。

本地餐飲業人流理想，可是旅遊業仍是生意慘淡。根據旅發局資料，新冠疫情前即2019年全年有5,591萬人次旅客來港，日均15.3萬人次，內地旅客佔78.3%。而據入境處數字，今年本港農曆年三十至年初四共5天，撇除香港居民，日均僅2.3萬人次旅客來港，反映訪港旅客人數遠遠未回到疫前水平。

農曆新年期間 零售業「丁財兩旺」

另一邊廂，雖然農曆新年期間的訪港旅客仍未回到疫情前水平，本地零售業市道反而出現「丁財兩旺」的現象。目前社交距離措施放寬、中港恢復首階段復常通關，市民消費意欲開始釋放。自年初三起，街上及商場人流明顯增多，部分商店更出現人潮。新鴻基地產表示，受惠於節日及通關，農曆新年期間旗下商場人流較去年同期上升25%，生意額較去年升約30%，當中以潮流電子、金飾名表、餐飲及藥妝生意表現理想。食肆生意升幅亦超過30%，更有中式餐廳表示銷情已回復至疫前水平。

目前環球經濟前景未明，以筆者經營小商店角度看，今年市民購物可能未能如以往地闊綽，惟其消費意欲仍算比往年高，當中對節日性的賀年產品的購買意欲較大，反映疫情接近尾聲時，整體零售市道亦有望逐步見復甦。

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作者_Anna（馮文慧）簡介 前IM記者，現投身金融行業。白天上班8小時，跟一般白領無異，工餘時間則經營網店，從事玩具精品代購生意。愛好旅遊，本身做代購是希望幫補旅費，沒想到誤打誤撞下賺上一桶金並當上小老闆，在寸金尺土的香港開設實體門店。

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