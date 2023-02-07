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【ChatGPT大熱】 國產ChatGPT即將登場! 百度宣布推出「文心一言」 股價一度爆升超過18%

股樓投資 16:13 2023/02/07

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ChatGPT成近期熱話，微軟（美﹕MSFT）和谷歌（Google）也先後宣布推出類似的AI聊天機械人。百度集團（09888）亦於在微信公眾號宣布，推出類似產品，名為「文心一言（ERNIE Bot）」，將於3月份完成內測，面向公眾開放，而目前「文心一言」已經在做上綫前的衝刺。消息刺激下，股價今早高開0.4%後愈升愈有，一度飆超過18%，高見166.3元，創超過14個月高位，收報162.5元，仍大升15.3%，成交額65億元。

同場加映﹕【青姐話】回吐？嘔吐？

青姐話
【青姐話】回吐？嘔吐？

百度表示，集團擁有ChatGPT相關技術，而且在人工智能4層架構中，有全棧布局，包括底層的芯片、深度學習框架、大模型以及最上層的搜索等應用，而「文心一言」位於模型層。百度指出，公司在人工智能領域深耕數十年，擁有產業級知識增強文心大模型「ERNIE」，具備跨模態、跨語言的深度語義理解與生成能力。

大行予百度集團投資評級及目標價﹕

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據內媒報道，百度CEO李彥宏於去年9月曾經提到，人工智能發展技術以及商業應用層面都有方向性改變。報道估計，公司當時已經開始研發「文心一言」。報道又指，按照Google和微軟的節奏，「文心一言」開放內測時間有機會提前。

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記者：郭秀慧

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港股 美股 百度集團—SW（09888） 晶片 目標價 李彥宏 深度學習 Google 人工智能

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