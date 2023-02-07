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【科企裁員】Dell料市場需求繼續惡化　宣佈裁員6,650人

科技 15:47 2023/02/07

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電腦設備供應商Del亦宣布，計畫裁減6,650人，佔整體人手近5%。

裁員潮已席捲多家美國科企，繼Intel、HP後，電腦設備供應商Del亦宣布，計畫裁減6,650人，佔整體人手近5%。

【Twitter爭議】Twitter拒絕支付額外遣散費　逾千名前員工提告

綜合外媒報道，雖然Dell早前已推出了削減成本的舉措，如暫停招聘和限制公幹，以應對疫後全球個人電腦（PC）銷售暴跌的情況。但鑑於來自PC銷售的收入，佔該企總收入的一半以上，Dell聯合營運總監Jeff Clarke於員工備忘錄中，表明相關舉措「已不足夠」應付市場繼續惡化的問題。因此，計畫裁員6,650人。

據了解，Dell目前有約13.3萬名員工，是次裁員計畫將影響當中約5%員工。英國投資管理公司Hargreaves Lansdown的市場分析師Susannah Streeter表示：「考慮到該公司對消費者和企業信心的敏感程度，裁員浪潮波及Dell只是時間問題。」

【科企裁員】Pinterest組織變革　裁減150人

【科企裁員】Intel疑因PC市場低迷裁員　員工減薪5%至25%

責任編輯：殷凱怡

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［ETech快訊］200MP主鏡頭　夜攝功能再升級 試玩三星Galaxy S23系列手機
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