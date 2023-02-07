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【行路贏獎品】 逾8成港人每週運動少於2.5小時 香港心聆舉辦精神健康挑戰 贏取由lululemon 獎品

理財智慧 16:03 2023/02/07

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多項研究顯示，在大自然中運動不僅可以使我們保持身體健康，還可以對我們的精神健康產生正面影響。然而，超過80%的港人每週運動的時間卻不到2.5小時，未能達到世界衛生組織（WHO）的每週建議運動量。今年3月，本地精神健康慈善機構香港心聆（Mind HK）將舉辦第六屆「為精神健康Move It 2023」挑戰，邀請大眾在3月內完成共30公里的戶外運動挑戰目標，鼓勵大眾建立運動習慣，以推廣身心健康的重要性。多接觸大自然不但能舒緩壓力和焦慮感，亦有助我們整理思緒。

有興趣參加「為精神健康Move It 2023」的人士可由2023年2月6日起，透過「Run2gather」登記參與挑戰。參加者（Movers）可自行選擇任何能計算步數的運動進行挑戰並達成目標，例如沿山徑、海傍或郊野公園散步、跑步或遠足等，並將紀錄上傳到「Run2gather」手機應用程式。是次活動由lululemon「Here to Be」社區影響計劃全力支持，每位於2023年3月1日至31日期間成功完成合共30公里戶外挑戰並於2023年4月6日前通過「Run2gather」手機應用程式提交運動紀錄的參加者均可獲得證書一張，更有機會贏取由lululemon 送出的獎品。

同場加映：【溫股知新】觀望議息結果 逐步減磅無錯

溫股知新
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有關香港心聆「為精神健康Move It 2023」的詳情

活動日期：2023年3月1日至2023年3月31日

活動網址：www.mind.org.hk/zh-hant/moveithk2023/

開始報名日期：2023年2月6日（星期一）

費用：免費

如何報名及參與？

由2023年2月6日起，透過「Run2gather」網站登記參與挑戰。

如何獲得獎勵？

活動期間，參加者可自選步行，跑步或遠足等，以上任何一種或混合運動形式進行挑戰，在3月份內累積完成30公里的目標，每位成功挑戰及上傳運動記錄至「Run2gather」手機應用程式的參加者均可均可獲得證書一張，更有機會贏取由lululemon 送出的獎品。讓活動變得更有意義，參加者亦可成為#MoverItHK支持者，透過是次活動為香港心聆籌款，支持機構在本地社區提高精神健康支援的可及性。

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撰文 : 陳玉蓮

大眾 郊野公園 DJ 公園 疫情 財務自由 港股 運動 健康問題 壓力

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