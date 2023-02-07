陳國基：簡約公屋土地只用5年　日後將歸還作原本規劃用途

簡約公屋選址啟德，被指有違啟德作為第二個核心商業區（CBD2）的定位，惹起不少啟德業主反彈。署理行政長官陳國基今日主動提及近日爭議，指出政府興建簡約公屋，有關土地一般只會使用約5年，日後將歸還作原本規劃的用途。

陳國基今早出席行政會議前會見傳媒時說，未來10年計劃的公營房屋供應應可滿足需求，但由於涉及建築或土地使用等問題，會令大部分公營房屋的落成時間集中在當中的後5年，因此政府推出簡約公屋。

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他說，簡約公屋選址的土地原有其他用途，只是現時尚未用到，這些土地一般使用約5年作簡約公屋，便會歸還作原本規劃的用途。

至於有市民擔心樓價受影響，陳國基指居於劏房或惡劣環境的市民急需政府幫助，但其聲音未必能有效反映，他希望公眾本着幫助有需要人士的心，解決住屋問題，如此其他問題便容易解決。

他續說，得悉有市民關注簡約公屋選址的交通安排，他強調政府會做好交通配套，不會造成嚴重交通擠塞或運輸服務不足。

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