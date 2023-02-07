【消費優惠】livi bank情人節限定抽獎 送「1蚊Staycation」電子優惠券及100%現金回贈

2月14日情人節將至，虛擬銀行livi Bank亦推出抽獎及消費優惠，客戶於2月6日至14日期間，以livi PayLater Mastercard、livi Debit Mastercard 或 livi 銀聯二維碼進行任何消費，並完成情人節任務及以下步驟就可參加大抽獎，即有機會贏取KKday Staycation電子優惠劵，以1元換購愉景灣酒店海景客房住宿一晚，連自助晚餐及自助早餐 。2月14日當日，以上述livi卡或二維碼單筆消費滿214元，更可獲雙倍獎賞機會，最高可獲100%現金回贈。

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參加步驟：

1. 登入 livi app > 於主頁進入「賞宇宙情人節活動」頁面；

2. 按「參加抽獎」，有機會贏取 KKday Staycation 電子優惠劵一張，以港幣1元換購香港愉景灣酒店「悠閒度假之旅」海景客房住宿一晚，連自助晚餐及自助早餐（價值港幣2,790元，名額10名）。

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是次抽獎活動名額為10名，抽獎結果將於2023年3月15日或之前透過電子郵件或推送通知公佈。

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撰文：鄭日棱