【港元定存】中銀1年港元定存息減至3.5厘 發鈔行減息潮未止

▲ 中銀香港自2月2日劈港元定存息後，今天再減。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

好息之徒注意，4大銀行最近頻頻減息。今天（2月7日）暫有7間業界下調港元定期存報息，最吸睛的是，中銀香港 （02388） 自上周四（2日）作今年首度全面劈息後，新近又再調低短中長息，當中1年期息率更跌穿4厘，僅得3.5厘，在發鈔行中頓變最低。

這是繼恒生 （00011） 後，中銀是第2間主要銀行於短短6日內兩度重手減息。至於今天趕乘減息快車的銀行還包括大眾財務全線年息減0.1厘，目前最高是1年期的4.05厘；創興亦全面降息，1年僅險守4厘；大眾銀行向長息開刀，1年期息率失守4厘，減至僅3.9厘；南商兩連減，繼昨天把1年息率驟降0.4厘至3.9厘後，今天大幅調低13個月年息0.5厘至3.98厘；上商亦全面減息，其中1個月撤兩厘息，1年期息率削低0.2厘至3.28厘。

儲利市錢揀銀行3妙法 港元定存息最高18厘【下一頁】

至於去年瘋狂搶錢猛加息的富邦，今年卻6度劈息，1年期息率由去年底的5.1厘，累劈1.8厘至今天低見3.3厘。

反觀，建行亞洲短加長減，連續3天降3個月、半年及1年期年息，累降0.35厘至劃一報3.3厘。不過，今天微升1個月年息0.1厘至2.6厘。

此外，比拼4大行的港元定存息，先說3個月期年息，恒生於上周四（2月2日）把特選客戶網上續期定存，從原本的4.68厘勁減1.08厘後至3.6厘，昨天則狠削指定理財戶0.4厘至3.19厘；滙豐於上周三（2月1日）減0.2厘至3.5厘；中銀香港於今天降低0.3厘至3.2厘；渣打香港 （02888） 早於2月1日減0.2厘至3.2厘，且只供中小企客戶。

半年期年息方面，恒生於上周三撤特選客戶4.68厘，昨天驟劈指定理財戶0.5厘至3.39厘，後者的息率在4大行中最低；滙豐也於2月1日調低0.2厘至僅3.8厘；渣打於2月1日更狠削0.3厘至3.6厘；中銀香港今天調低0.4厘至3.4厘。

論及1年期息率，滙豐於2月1日減0.1厘至4.1厘；渣打於2月1日也削0.2厘，更失守4厘關，僅報3.8厘。中銀今天也把4厘下架，狠削0.5厘至3.5厘；恒生昨天下降0.5厘至3.3厘，在4大行變最低。專家料減息潮加劇，相信是銀行轉戰線，力谷非利息收入的理財產品。

聯儲局宣布加息0.25厘 稱通脹偏高將續加息【下一頁】

另方面，渣打香港、電訊盈科 （00008） 、香港電訊 （06823） 及Trip.com有份的虛擬銀行Mox Bank，逆市搶短錢，由昨天（2月6日）至2月28日，新客戶以專屬邀請碼「MOXSAVE」成功開立Mox戶口，並於開立戶口後的首7天內，設定1個月港元定存，即享有額外9.7厘年利率，連同0.3厘基本年利率，新客戶可享合共10厘年利率。以上限5萬元計，1個月可賺息約416元。

相比滙豐旗下「交易薈」1個月年息也是10厘，惟以400萬元封頂，期內可賺盡3.3萬元利息。

更多【高息定存】文章

相關文章：【歐元定存】歐元定存息最高7厘 中資行出招搶吸資金

【MPF】積金評級：1月強積金投資回報6.1% 打工仔平均帳戶結餘增15,000元

【立即登記】免費下載《簡易收息全攻略》電子書

一按即睇最新、最準、最齊存款利率及優惠，立即免費下載使用 【按此】

特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪