新港人1160萬買香島兩房　原業主帳蝕54.5萬離場

美聯物業周永業表示，隨通關效應帶動，樓市回暖，買家入市意欲增加，筲箕灣香島3座中層F室，實用面積約為695呎，為兩房連儲物室間格，由於屋苑樓齡淺及質素佳，而且配套完善，故獲一名外區的新港人買家垂青，並以1,160萬元承接，折合實用呎價約16,691元。

原業主於2017年3月份以約1,214.5萬元購入上述物業，是次轉售帳面輕微蝕讓約54.5萬元。

同場加映【有相睇】覺得上水發展漸趨成熟 3000萬購天巒洋房中長綫投資【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

同場加映【青姐話】回吐？嘔吐？

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機