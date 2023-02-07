【中燃384】中燃：增值業務佔EBIT約三分一、分拆上市可釋放價值　今年售氣量料回復雙位數增長

▲ 中燃常務副總裁朱偉偉（右）指，若增值業務與主營業務放在同一家公司，便體現不到增值業務的價值。

中國燃氣 （00384） 擬分拆旗下增值業務在港上市，外電指集資額約5億至8億美元，估值約150億元。中燃執行董事兼常務副總裁朱偉偉指，現時增值服務佔中燃的息稅前利潤（EBIT）約28%，若增值業務與主營業務放在同一家公司，便體現不到增值業務的價值，加上兩者的業務性質不同，相信分拆增值業務上市可釋放有關價值，目標最快於今年第四季上市。’

朱偉偉指，與主營受監管的燃氣分銷業務不同，增值業務並不受政府監管，為市場化經營的業務，相信分拆後，增值業務的估值會較主營業務更高。

他稱，近年天然氣分銷行業受多重因素打擊，包括天然氣價格大幅波動、不能即時順價、毛差受壓等，導致行業估值降下來，中燃的估值亦處於低谷，但隨中國重新開關，工商業活動再趨活躍，有信心今年市場環境會明顯改善，預期售氣量會由去年的高單位數，回復至雙位數增長。

合理毛差應介乎0.6至0.8元人民幣

中燃副總裁李雲濤指，去年天然氣價大升，但集團不能全數順價至客戶，導致毛差受壓，但隨氣價回穩，相信集團可稍為提高價差，令毛差逐步改善，合理毛差價格應介乎0.6至0.8元人民幣。

李雲濤表示，近年中燃積極解決現金流問題，控制一部分不必要的投資，成功令自由現金流於上半財年轉正，預期未來自由現金流會進一步改善。

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編輯：陳韻妍