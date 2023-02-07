【溫股知新】港股調整睇咩位？ 分段部署我有計！

01:10 恒指科指A股結束連跌

02:00 港股升浪應未完 仍在回調

06:00 非農數據超乎預期

09:00 ai成市場熱炒話題

11:00 5月加息機會升溫

14:30 港股調整睇咩位？

17:30 先低後高 力守21200點

19:20 料區間20200點到20800點

20:00 09926 康方生物

26:30 金價前景 07299 FL二南方黃金

35:20 00861 神洲控股

35:00 02422 潤歌互動

36:45 02318 中國平安

42:20 00175 吉利汽車

45:50 02883 中海油田

52:50 內房有政策出 不太值博

57:50 01952 雲頂新耀

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