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【溫股知新】港股調整睇咩位？ 分段部署我有計！

iMTV＋ 19:30 2023/02/07

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溫股知新
【溫股知新】港股調整睇咩位？ 分段部署我有計！

01:10 恒指科指A股結束連跌
02:00 港股升浪應未完 仍在回調
06:00 非農數據超乎預期
09:00 ai成市場熱炒話題
11:00 5月加息機會升溫
14:30 港股調整睇咩位？
17:30 先低後高 力守21200點
19:20 料區間20200點到20800點
20:00 09926  康方生物
26:30 金價前景 07299 FL二南方黃金
35:20 00861 神洲控股
35:00 02422 潤歌互動
36:45 02318 中國平安
42:20 00175 吉利汽車
45:50 02883 中海油田
52:50 內房有政策出 不太值博
57:50 01952  雲頂新耀

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欄名 : 溫股知新

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