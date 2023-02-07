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【拆利是前必睇】$1000開始致富 Bob 林盛斌Youtube 平台分享 拳王泰臣破產的真正原因

理財智慧 15:46 2023/02/07

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相信初十五過後，不少人都已經開始拆利是。然而你有想過拆完的利是錢應該如何運用嗎？不少人認為不是一筆大金額，故此可以請家人吃一餐飯、買一個夢寐以求的手袋或是出一部新電話等等，總之務求將這筆金錢盡快花盡!Bob 林盛斌近日於Youtube 平台分享，如何運用金錢，對你未來的財務狀況會有很大的影響，他表示，中產及富有的人對錢的看法很不一樣。

他分享美國打拳的泰臣，在歷史上他是一位最強的重量級拳王，當時他賺數億美元，但最後他都破產了，而且欠下很多債，為甚麼有這麼多錢的人都可以欠下一身債而且破產呢。Bob認為主要因為他對金錢的觀念引致他有這種的結果。

若你一有錢便想如何花掉這筆錢，你必須要改變過來。你若想累積及創造真正的財富，便需要改變觀念。正如網民所言，

改變腦袋就可以改變自己口袋

    點擊圖片放大
    +2

很多窮人有錢只會想消費，，而富人有錢便會想如何投資。所以Bob建議大家「不要再想錢可以買甚麼，想如何將錢再賺錢」。因為花掉的錢會消失，但用錢去賺錢，你的財富則可以累積。以下是影片中的小小建議。

1)買美股，例如指數基金

2)用1000元邀請一位成功的人食飯，問他有關人生的問題，在他身上學習更多，讓你的人生事業可以更進步

3)開始小生意，簡單的小生意

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撰文 : 陳玉蓮

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