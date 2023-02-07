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聯合國指 北韓去年盜竊價值49億加密幣創新高

環球社會熱點 15:30 2023/02/07

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外媒披露聯合國内部報告指，北韓去年一共盜取價值6.3億美元（約49億港元）的加密幣，創歷史新高。據悉，北韓視外國航空、航天和國防公司網絡為主要攻擊目標。

英電台嘉賓控羅琳「恐跨」 BBC收過百投訴 【下一頁】

路透社引述獨立制裁監督員向聯合國安理會委員會的報告，報告提到北韓利用愈來愈複雜的網絡技術，訪問涉及網絡金融的數碼網絡，並盜取包括武器計劃等具潛在價值的信息。

報告更指，北韓去年盜竊的加密貨幣資產價值創新高，南韓估計與北韓有聯繫的黑客盜取了價值6.3億美元的虛擬資產。

有網絡安全公司估計，北韓透過網絡犯罪獲得價值超過10億美元（約78億港元）的加密貨幣。

聯合國報告指，雖然加密貨幣最近幾個月的價值變化，或影響北韓盜竊的加密貨幣價值，但上述數據已反映北韓去年盜取了破紀錄的虛擬資產。

英生活成本危機影響學童牙科保健 8成教師曾派牙膏牙刷 【下一頁】

大多數網絡攻擊是由朝鮮主要情報機構控制的團體實施，包括Kimsuky、Lazarus Group和 Andariel等黑客團隊。

報告提到北韓使用更加複雜的技術後，要追蹤被盜資金也更加困難。

聯合國2019年的報告更指，北韓在數年內利用網絡攻擊，為大規模殺傷性武器計劃籌集約20 億美元（約156億港元）。

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責任編輯：鄭錦玲

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