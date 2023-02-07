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【ChatGPT剋星】美大學生研ChatGPT檢測器「GPTZero」　偵測大學文章防AI生成內容

科技 14:53 2023/02/07

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年僅22歲的工程師研發出一款檢測軟件「GPTZero」，檢測文本是否由ChatGPT生成。

人工智能（AI）聊天機器人模型ChatGPT自去年問世後便掀起熱潮，然而其強大的數據庫和文本處理能力，卻引發部分學校憂慮學生使用AI生成內容代筆和作弊。年僅22歲的工程師研發出一款檢測軟件「GPTZero」，檢測文本是否由ChatGPT生成。

【迎戰ChatGPT】Googel AI大會2月8日舉行　CEO親認將推出AI搜尋機械人

據《南華早報》報道，於美國普林斯頓大學（Princeton University）主修電腦科學、副修新聞的大四學生Edward Tian，一直有留意ChatGPT的動向，認為AI生成內容存有抄襲爭議，「這些東西是AI寫的嗎？我們人類有權利知道！」故研發出GPTZero，以分辨出文章是否屬AI生成內容。

用家可以將檢測文本複製至GPTZero網頁的文本框中，然後點擊「遞交（Submit）」，系統便會評估進行分析並給出評估結果。

評估結果分5類　測AI生成文本可能性

Tian在Twitter上解釋，GPT Zero主要是靠文本的「困惑度（Perplexity）」，即指人類書寫語言的複雜性和隨機性，以及「突發性（Burstiness）」，即人類使用的句子結構變化，這2項指標進行分析。並將評估結果，即由AI生成的可能性，分成5類，分別是「非常不可能」、「不太可能」、「不清楚」、「可能」、「非常可能」。當2項參數得分都較低時，便反映出相關文本很有可能是出自AI之手。

據悉，GPTZero自1月3日推出以來一直是免費試用，至今已有逾8萬人訪問該軟件。另在今年1月推出專為教育工作者打造的版本「GPTZeroX」。

網民滿意軟件表現　惟錯將名作當AI內容

雖然大部分試用過GPT Zero的網民都在Twitter留言，表示滿意軟件的檢測結果。但GPTZero試用版仍設有一些限制，如要求輸入至少1000個字符，即大約150至250個單詞。且在檢測英語以外的其他語言時，其分析表現會變差，甚至無法辨別文本是由人類還是AI創作。

知名AI研究人員Sebastian Raschka亦曾用莎士比亞《麥克白》內容做測試，惟發現GPTZero錯將相關內容判斷為「很可能由AI生成（likely AI-generated）」，反映GPTZero的準確性仍有待加強。

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責任編輯：殷凱怡

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