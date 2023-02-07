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【展覽復常】中港全面通關　會展中心主動出擊向海外說好香港展覽故事

商業 14:46 2023/02/07

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香港已全面與內地通關，經濟及生活有望完全復常，包括國際會議及展覽活動勢將重臨香港。香港會議展覽中心（「會展中心」）主動出擊，說好香港展覽業的故事。會展管理公司董事總經理梅李玉霞在「2023 年國際展覽業協會全球 CEO 峰會」上表示，香港有得天獨厚的優勢，歡迎當地展商來港拓展商機。

她在峰會「中國重開關口最新動向」環節發言時，向全球會展業的 CEO 即時傳達香港特區政府開展「你好，香港！」的推廣活動信息，並講解香港復常的最新情況，香港特區政府為吸引展覽會持續回歸，除延長會議展覽業資助計劃，並將於 2023 年 7 月推出定期展覽獎勵計劃。

【旅遊復常】中港全面通關　旅遊平台瀏覽量激增700%

會展管理公司四出招商
為開拓展覽業商機，繼參與葡萄牙峰會後，她將出席3月於馬來西亞吉隆坡舉行的國際展覽業協會亞太區會議，冀能為會展中心尋得新客源。

會展管理公司今年已落實3個逾千人參與的國際會議於今年內在會展中心舉行，包括「第 44 屆亞太區牙科會議暨第 12 屆香港國際牙科博覽暨研討會」和「亞洲器官移植協會大會」。而積極商討中的新展覽亦有6個。至於闊別香港3年的「香港國際毛皮時裝虛擬展覽會」；因疫情暫時移師至新加坡的「亞太區美容展」、還有「環球盛事 | 九月香港珠寶首飾展覽會」將重臨香港。「Art Basel」（巴塞爾藝術展）亦已確定今年 3 月在會展中心舉行。

編輯：梁巧恩

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