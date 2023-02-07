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【長和系】屈臣氏擬拓中東業務 分店規模料增至100間

股樓投資 15:07 2023/02/07

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本港企業近期增加中東投資活動。其中港交所(00388)日前和沙特證交所訂合作協議 共同探索互掛上市等合作機遇。長和(00001)旗下零售業務旗艦屈臣氏集團亦宣布，於2022年在沙地阿拉伯首都利雅德的Panorama Mall、Al Hamra Mall、Nakheel Mall 及The View Mall  等當地商場開設4家店舖，令海灣阿拉伯國家合作委員會（GCC）地區的店舖數目增至１７家。屈臣氏現於沙地阿拉伯、阿拉伯聯合酋長國及卡塔爾分別擁有5家、10家及兩家分店，今年將於GCC地區開設超過10家新店，預計將來在當地可達100家分店規模。至2時50分，長和報48.9元，上升0.4%。

【港交所388】港交所與沙特證交所訂合作協議 共同探索互掛上市等合作機遇  詳情請看【下一頁

【青姐話】回吐？嘔吐？

青姐話
【青姐話】回吐？嘔吐？

屈臣氏集團（亞洲及歐洲）行政總裁倪文玲表示，作為以香港為總部的國際保健美容零售商，屈臣氏已擴展至香港以外14個市場營運。早於2020年集團便看到GCC地區的機遇，即使遇上疫情的挑戰，仍然把屈臣氏帶到該市場，於杜拜（阿拉伯聯合酋長國）開設首家店舖，2021年更進駐沙地阿拉伯市場。

HKTV Mall 上月總商品交易額6.6億元 按年跌5% 詳情請看【下一頁

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撰文 : 李尚毅

長和（00001） 港股

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