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Twitter美國付費訂閱戶少 僅佔0.2%活躍用戶 收入稍超2億

環球社會熱點 15:28 2023/02/07

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電動車Tesla創辦人馬斯克（Elon Musk）收購社交平台Twitter後，誓言要令平台實驗盈利。Twitter其後宣布改革計劃，允許用戶付費獲得此前代表名人認證的藍剔。但據報計劃推出後反應未及馬斯克預期，美國1月僅得不足18萬人參與訂閱計劃。

Twitter考慮每月向企業 徵收1000美元金剔認證費 【下一頁】

Twitter藍剔每月收費8美元（約62.4港元），馬斯克對計劃寄予厚望，曾表明希望公司一半收入來自訂閱用戶的收費。但科技新聞網站《The Information》報道，美國1月時僅得不足18萬人參與藍剔等收費訂閱計劃，數目佔平台每月活躍用戶的0.2%。

Twitter用戶中62%來自美國，目前訂閱用戶數量明顯遠遜預期。按照目前訂閱數量，Twitter每年可以收取約2,800萬美元（約2.18億港元），佔公司收入不足1%。

Twitter疑配合印度禁令 封殺BBC莫迪紀錄片 【下一頁】

《The Information》早日亦報道，馬斯克馬斯克去年底，已向企業用戶提出金剔認證徵費的建議。每月徵收1,000美元（約7,800港元）認證費，如不繳費將被撤銷認證。而此前獲得官方驗證的藍剔用戶，亦需訂閱Twitter Blue才可保留藍剔。

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責任編輯：李俊儀

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