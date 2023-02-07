英電台嘉賓控羅琳「恐跨」 BBC收過百投訴

英國著名書籍《哈利波特》（Harry Potter）作者羅琳（JK Rowling）近年因性別議題言論，飽受外界非議。近日英國廣播公司（BBC）的電台節目上，一名嘉賓批評羅琳為跨性別恐懼（transphobia）人士，使BBC接獲超過100宗投訴。

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遊戲粉絲網站The Gamer總編輯﹑跨性別女子亨利（Stacey Henley）上周參與BBC電台節目，談及全新哈利波特洐生遊戲《霍格華茲的傳承》（Hogwarts Legacy）時，批評羅琳是跨性別恐懼人士，指控對方反對跨性別者。

主持人戴維斯（Evan Davis）曾試圖緩和，稱不能夠指羅琳恐懼跨性別人士。惟有女性團體批評戴維斯未有確切處理亨利言論，亦未作出任何實質行動干預亨利的發言。

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節目播出後，BBC接獲過百宗投訴，批評BBC未有恰當回應亨利的言論。BBC周日（5日）發出聲明，承認未有妥善回應亨利針對羅琳的指控，坦承在處理事件上有不足之處。

BBC亦表示，一直積極希望公平及良好地處理跨性別人士議題，但相關議題內容極具爭議及難以處理。但BBC承認，應該更直接回應亨利言論，並為事件道歉。

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責任編輯：吳漢培