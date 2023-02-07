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【孫正義旗下】軟銀第3季轉蝕7834億日圓、遠差過預期　科技股低迷續衝擊願景基金

股市 14:22 2023/02/07

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【孫正義旗下】軟銀第3季轉蝕7834億日圓、遠差過預期　願景基金虧損6600億日圓

日本富豪孫正義旗下軟銀集團公佈截至去年底的第3季績，期內營收16932.96億日圓，按年增6%，好過市場預期；淨虧損7834.15億日圓，遠差過預期的賺2320億日圓，前年同期賺290.48億日圓。

軟銀投資組合繼續面臨利率上升和全球經濟前景惡化帶來的挑戰性環境，上市公司股下跌，而私人企業的公允下降，拖累軟銀第三季度願景基金部門稅前虧損6600.96億日圓，前年同期收益503.53億日圓。

軟銀作為阿里巴巴 （09988） 最大股東，在去年8月、9月提前實物結算2.42億阿里ADR（美：BABA）預付遠期合約，變相正式減持。由於軟銀投票權降至20%以下，所以阿里巴巴不再視為聯營公司，季度內，阿里巴巴股價下跌，軟銀相關投資錄得未實現估值虧損 9,480 億日圓。

軟銀即將舉行業績會，但今次軟銀董事長孫正義將不會出席，此前孫正義重申稱，未來數年要將自己專注力投入到 芯片公司Arm，並補充其他高級管理人員會處理業績簡報和日常管理。

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【孫正義旗下】軟銀次季淨利潤3.03萬億日圓　願景基金部門投資損失1.38 萬億日圓

【阿里巴巴大股東】軟銀願景基金據報啟動裁員　最少裁走3成員工

編輯：李哲毅

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