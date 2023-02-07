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【美國經濟】景順：市場對經濟衰退過慮　料全球風險承受程度將回升

股市 14:19 2023/02/07

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【美國經濟】景順：料全球風險承受程度將回升　市場對經濟衰退過慮

美國失業率降至3.4%，創53年來新低，但工資增長按月升0.3%，按年升4.4%，景順亞太區（日本除外）環球市場策略師趙耀庭表示，這與預期一致，事實又證明勞動力市場較預期更為緊絀。顯然，美國經濟走勢依然強勁，有關經濟即將陷入衰退的憂慮實屬過度。

面對股市反應負面，市場因而下跌，但隨後稍為反彈，利率期貨並未發生顯著改變。該行認為，這不會改變聯儲局的緊縮路線，聯儲局仍有可能在一至兩次加息過後按下加息「暫停鍵」。不過，這的確大幅提升聯儲局於今年稍後仍不減息的可能性，因為美國經濟看似正在經歷相對軟著陸。

展望未來，他認為，或許正處於相對溫和的「反通脹」情境中，通脹持續放緩，但對就業市場或整體經濟的影響甚微（「軟著陸」或「偏軟著陸」）。 他相信，聯儲局的緊縮政策已接近尾聲。在聯儲局按下加息「暫停鍵」以前，可能還會進行一至兩次25點子的加息。

同時，他預計，短期之內市場仍會震盪，但隨著市場正面地重新評估衰退風險，全球風險承受程度將有所上升。 該行預期經濟最終有望於今年稍後開始復甦。

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編輯：姚卓然

 

債券 新興市場 美股 經濟衰退 經濟 失業 美國聯儲局 加息
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