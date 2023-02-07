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【大行看法】摩通：美股近期反彈屬熊市陷阱　通脹減緩或只屬暫時

股市 14:06 2023/02/07

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【大行看法】摩通：美股近期反彈屬熊市陷阱　通脹減緩或只屬暫時

美股回吐今年部分漲幅，摩根大通策略師 Marko Kolanovic 認為，投資者應該淡化上周由美聯儲引發的股市反彈，認為美國經濟「通脹減緩」（disinflation）過程可能屬暫時。

Kolanovic認為，今年前三個月可能標誌著市場的轉折點，第二及第三季或出現急跌。他補充說，央行或在一段時間內保持高利率，年底基本面將再次惡化。Kolanovic建議，利用強勁勢頭減少風險敞口。

若未能實現軟著陸 今年股票均值回歸

再有大行為軟著陸撥冷水，擔心美聯儲未能在經濟持續增長的同時抑制通脹，根據 Kolanovic 的說法，如果軟著陸未能實現，將導致今年股票贏家的均值回歸（Mean Reversion）。

上周五就業人數激增，引發市場擔憂美聯儲仍遠未見轉向，Kolanovic預計，聯儲局分別在3月和 5月加息25個點子，然後長時間維持。即使整體通脹率下降，Kolanovic預計，工資上漲將對利潤率構成壓力，威脅到整個美國公司更多裁員。

央行改變路線緩慢 

Kolanovic說：「因此，在這種情況下，通脹減緩不會有什麼值得慶祝，因為它使利率處於更加嚴格的狀態，央行將緩慢改變路線，除非風險事件迫使利率重置。」

去年曾為股市樂觀主義者之一Kolanovic近月轉軚，12 月中旬削減了股票配置，而上個月則表示擔心經濟衰退和央行過度緊縮，再次建議減少股票配置。

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編輯：李哲毅

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