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【華為新品】華為推新耳機FreeBuds 5i　支援雙設備連接

科技 13:41 2023/02/07

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華為昨（7日）在香港正式推出新耳機HUAWEI FreeBuds 5i。

無線耳機近年幾乎成為人人必備的智能配件，除了體積愈趨小巧外，降燥等功能亦不容忽視。華為昨（7日）在香港正式推出新耳機HUAWEI FreeBuds 5i，支援混合降噪技術和雙設備連接。

【華為Watch有bug】金華火腿、公仔都測到心率　華為：會改善演算法（有圖）

HUAWEI FreeBuds 5i內置10mm高靈敏度動圈元件，和採用混合降噪技術。除支援LDAC高清編碼技術，音效獲Hi-Res Audio認證外，用家可自主選擇深度降噪、均衡降噪及輕度降噪三種模式，針對特定場景，最大降噪深度可達42dB，隨時隨地打造良好的聽覺體驗。

新耳機還支援基於佩戴檢測的聽感優化演算法，用家在享受音樂時，耳機會因應耳道結構的差異、佩戴狀態的改變，智能優化全頻段聽覺效果。另具備多項EQ調節功能，讓用家自由調節音響效果，如「低音增強」、「高音增強」等，享受最合個人心意的聽覺效果。

續航力最長可達28小時

此外，HUAWEI FreeBuds 5i的雙設備智能連接功能，可以同時連接手機、平板、PC等兩部設備，無需來回切換。華為稱，長續航力使其在充電完成後，可連續播放音樂7.5小時，搭配充電盒最長可使用28小時。

HUAWEI FreeBuds 5i現已上市，由即日起於指定零售商發售，售價為599港元，備有陶瓷白、星際黑及海島藍三種配色可選。

【三星發布會】Samsung Galaxy S23系列正式亮相　夜攝功能再提升　售價約6,265元起（有片+多圖）

【新HomePod】第2代HomePod內置室內空間感測功能　實時測量低音響應＋調節聲音

責任編輯：殷凱怡

全新Samsung Galaxy S23系列已正式登場，本報記者早前也搶先上手實試，想了解更多這款新手機，即看記者實測：

專題影片
［ETech快訊］200MP主鏡頭　夜攝功能再升級 試玩三星Galaxy S23系列手機
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