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HKTV Mall 上月總商品交易額6.6億元 按年跌5%

股樓投資 13:48 2023/02/07

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香港科技探索(01137)宣布上月營運數據，旗下網購平台HKTV Mall 1月訂單總商品交易額約6.64億元，按年下降5％，按月則下跌6.9％。至1時20分香港科技探索報5.5元，上升0.7%。

日清去年首三季 溢利按年增2.6%  詳情請看【下一頁

【青姐話】回吐？嘔吐？

青姐話
【青姐話】回吐？嘔吐？

集團指出，由於外遊限制放寬以及農曆新年帶來的長公眾假期及學校假期影響，1月平均每日訂單總商品交易額按年下降4.9％至2,140萬元。然而，該集團仍然預期電子商貿業務於今年處於增長趨勢，因為1月平均訂單值468元，按月升0.2％，獨立客戶數目約55.2萬名，按月跌約3％，而每月活躍應用程式使用者維持於約150萬名。

香港科技探索早前表示，2023年全年訂單總商品交易額約88億元至92億元，按年增長6.3％至11.1％。

【港交所388】港交所與沙特證交所訂合作協議 共同探索互掛上市等合作機遇  詳情請看【下一頁

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撰文 : 李尚毅

香港科技探索（01137） 港股

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